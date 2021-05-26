В Курской области за сутки ковид подхватили 63 человека

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 681 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 26 мая в Курской области зарегистрировано 38 133 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 63 человека, сообщили в оперштабе.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 681 человек, на искусственной вентиляции легких – 47.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +28;
• Медвенский +14;
• г. Железногорск +5;
• Глушковский +4;
• г. Фатеж +3;
• Фатежский +3;
• Курский +2;
• Рыльский +2;
• Золотухинский +1;
• Хомутовский +1.