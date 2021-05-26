В Курской области за сутки ковид подхватили 63 человека

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 681 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 26 мая в Курской области зарегистрировано 38 133 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 63 человека, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 681 человек, на искусственной вентиляции легких – 47.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +28;

• Медвенский +14;

• г. Железногорск +5;

• Глушковский +4;

• г. Фатеж +3;

• Фатежский +3;

• Курский +2;

• Рыльский +2;

• Золотухинский +1;

• Хомутовский +1.