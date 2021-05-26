В курской БСМП откроется сосудистое отделение

Сейчас в учреждении идет ремонт

В курской больнице скорой медицинской помощи откроется городское сосудистое отделение, сообщили в региональной администрации. Сейчас в учреждении идет ремонт. В отделении установят ангиограф. На закупку оборудования направили 57 млн рублей, в ремонт вложат 63 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.

«Наличие такого отделения позволит нам улучшить ситуацию с оказанием высокотехнологичной помощи больным, в первую очередь, с инфарктами миокарда, ишемическими инсультами. Организуем здесь около 90 мест для пациентов, будут круглосуточно работать две операционные. Врачи уже прошли обучение. Завершить работы на объекте планируется к сентябрю», - рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

В перспективе в БСМП появится и новое отделение травматологии.