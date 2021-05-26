Размах национального бедствия: эксперт Сбера оценил масштаб угрозы от телефонного мошенничества

3,5-5 млрд рублей - такую сумму, по мнению специалистов Сбера, телефонные мошенники крадут со счетов россиян каждый месяц. Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «Известиям» сообщил, что самая распространенная схема у аферистов (она используется в 61% случаев) - перевод денег на некий «безопасный» счет.

Свежий пример из Воронежа: 24 мая 56-летняя местная жительница под диктовку мошенников набрала кредитов на 766 тысяч рублей и потом все деньги перевела преступникам.

По данным Сбера, мошенники делают до 7 тысяч вызовов в сутки. Представляются сотрудниками службы безопасности банка или правоохранительных органов и предлагают спасти деньги. Да, срабатывает только 1% звонков. Но легче ли от этого тому проценту, что все-таки попадется на крючок аферистов?

Есть и другие приемы отъема средств, например, «инвестирование» или удаленное управление телефоном жертвы с помощью специальных программ.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что год к году активность мошенников динамично растет. Так, за первое полугодие 2020-го рост составил 76% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 года.

- Телефонное мошенничество, к огромному сожалению, обрело размах национального бедствия: сегодня трудно найти человека, которому бы ни разу не позвонили преступники. В прошлом году мы в Сбере получили от наших клиентов 3,7 млн жалоб на попытки мошенничества, а общее количество подобных звонков по стране в целом превысило 15 миллионов. Мы со своей стороны ведем огромную просветительскую работу во всех каналах взаимодействия с клиентами, чтобы люди понимали, в каких случаях они имеют дело с мошенником. И сегодня мы совместно с депутатами и регулятором прорабатываем законодательные меры, которые исключат возможность подмены номера и сведут такой вид мошенничества к нулю, - отмечает Станислав Кузнецов.

Чтобы остановить работу мошенников в сетях операторов связи межведомственная рабочая группа при Минцифры рассматривает несколько инициатив. Например, на рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект о подменных номерах. Также операторов собираются обязать блокировать неверифицированный трафик. Кроме того, хотят предусмотреть меру, которая вынудит не принимать вызовы с городских номеров из-за границы. Согласно ожиданиям Станислава Кузнецова, с принятием подобных изменений, на 70% снизится объем мошеннического трафика.

- Сбер довел до 99% выявление мошенничеств с помощью фрод-мониторинга. Например, если со счета бабушки в Саратове кто-то получает деньги во Владивостоке (при этом она никогда не была во Владивостоке), то в таком случае мы приостанавливаем операцию, чтобы проверить, она ли это была, - привел пример современной борьбы с мошенниками Станислав Кузнецов.