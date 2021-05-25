В Курской области насчитали 405 поющих соловьев

Первые соловьи запели в этом году 1 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 мая завершился учет поющих соловьев в Курской области, который велся с 15 мая. Акция была организована Центрально-Черноземным заповедником, Курским отделением Союза охраны птиц России и музеем «Курский соловей».

Соловьи в этом году запели 1 мая, это позже среднемноголетних сроков. В 2021 году в Курской области учтено 405 поющих соловьев.

В черте Курска, включая Курский район, отмечено 150 поющих соловьев. Как обычно, в основном они солируют по берегам рек, в окрестностях Соловьиной рощи, Знаменской рощи, Боевой дачи. Ближайший к Красной площади соловей отмечен у памятника Кате Зеленко.

Из 19 районов получена информация о 255 певцах. Больше всего поющих соловьев насчитали жители Глушковского района – 130, Железногорского – 31, Щигровского – 25, Золотухинского – 25, Поныровского – 14, Суджанского – 11, Льговского – 10.

Организаторы акции выражают благодарность всем сообщившим информацию о своей любимой птичке. Продолжайте наслаждаться пением символа нашего края и берегите птиц!