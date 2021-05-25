В Курске повышается класс пожарной опасности

Курян просят быть предельно осторожными с огнем Фото: Светлана ВОЛКОВА

По оценке специалистов Росгидромета 25 мая практически повсеместно в Курской области установится третий класс пожарной опасности.

Спасатели просят гостей и жителей региона неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности на природе: не поджигайте сухую траву, не разводите костры в лесах.

Безответственное отношение может привести к серьезным последствиям

Нарушителям грозит не только штраф (от 2000 до 200000 рублей). Если действия человека нанесут вред имуществу организаций и граждан или здоровью и жизни других людей – необходимо будет не только компенсировать этот ущерб, но и понести уголовную ответственность.