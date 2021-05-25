За неделю куряне отдали мошенникам почти пять миллионов рублей

Среди пострадавших военнослужащий, врач, педагог и даже бухгалтер Фото: Из архива КП.

34 курянина пострадали на минувшей неделе от телефонных мошенников, сообщив им секретную информацию о своих банковских картах. В общей сложности люди лишились почти пяти миллионов рублей, сообщает УМВД региона.

Среди пострадавших военнослужащий, врач, педагог и даже бухгалтер, со счета которой похищено более 500 тысяч рублей. Пенсионерка из Курчатова даже взяла в кредит один миллион рублей, переведя деньги частями на несколько счетов проходимцев.

38-летняя женщина из Железногорска купилась на спам-рекламу в интернете, которая предложила ей стать инвестором в газовую отрасль. Не перечислять средства мошенникам ее не смогли отговорить ни сотрудники банка, ни приехавшая в банк полиция.

14 преступлений уже раскрыто, но вернуть деньги быстро не получится.