Под Курском перезахоронят летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войне

Будут увековечены имена семи летчиков из трех экипажей, относившихся к одной эскадрилье 778-го бомбардировочного авиаполка Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 мая в 14.00 в деревне Кирилловка состоится захоронение останков советских летчиков, найденных бойцами поискового отряда «Курган» на территории Советского района Курской области в 2020-2021 годах, сообщили в администрации региона.

Будут увековечены имена семи летчиков из трех экипажей, относившихся к одной эскадрилье 778-го бомбардировочного авиаполка.

На пикирующем бомбардировщике Пе-2, поднятом в апреле этого года, летали командир авиаэскадрильи майор Владимир Зыбинский, штурман авиаэскадрильи капитан Василий Богатырев, командовавшие налетом на немецкий аэродром. В результате было уничтожено 30 фашистских самолетов. Но немцы жестоко расправились с эскадрильей. Над полем у Михайлоанненки разгорелся страшный бой. На глазах у местного населения загорелись и упали пять советских самолетов. С задания не вернулась фактически вся эскадрилья – восемь самолетов. Все экипажи по сей день считаются без вести пропавшими.

26 мая благодаря поисковикам с войны вернутся семеро летчиков. Вот их имена:

Первый экипаж – найден в августе 2020 года

Командир экипажа - лейтенант Починский Сергей Иванович

Штурман – младший сержант Климов Николай Павлович

Стрелок-радист - лейтенант Волков Борис Васильевич

Второй экипаж - найден в ноябре 2020 года

Штурман - младший лейтенант Зайцев Владимир Николаевич

Стрелок-радист – младший сержант Лавриков Николай Яковлевич

Третий экипаж - найден в апреле 2021 года

Командир эскадрильи майор Зыбинский Владимир Алексеевич

Штурман эскадрильи капитан Богатырев Василий Иванович.