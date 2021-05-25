В Курске умер полковник милиции в отставке Михаил Воробьев

Ни одно патриотическое мероприятие не обходилось без участия ветерана Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске в возрасте 94 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны, полковник милиции в отставке Михаил Воробьев.

Михаил Воробьев родился в 1927 году в деревне Неполка Золотухинского района. 17-летним парнем он был призван на фронт. После войны связал свою жизнь со службой в милиции.

Михаил Егорович воспитал несколько поколений правоохранителей, именитых оперативников, некоторые из них дослужились до звания генералов. На пенсии Михаил Воробьев со всей отдачей посвятил себя воспитанию подрастающего поколения, возглавляя многие годы «Сеймский Совет Ветеранов». Ни одно патриотическое мероприятие не обходилось без его участия.

Михаил Егорович – пример мужества, стойкости, судьбы, прожитой для защиты нашей Родины от немецких захватчиков и своего родного края от преступности.

Руководство и личный состав всей курской полиции выражает соболезнования близким и родным Михаила Егоровича. Редакция «КП» присоединяется к соболезнованиям.