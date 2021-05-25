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Звезды25 мая 2021 13:15

Танцевальный коллектив из Курска выиграл Дельфийские игры

В конкурсе принимают участие более 1,8 тысяч ребят
Яна ШЕЛЕСТ
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XХ молодежные Дельфийские игры стартовали в Перми 21 мая и продлятся до 26 мая

XХ молодежные Дельфийские игры стартовали в Перми 21 мая и продлятся до 26 мая

Ансамбль танца Курской государственной филармонии «VIP-поколение» завоевал золото в номинации «Хореография» в возрастной категории 10-13 лет на XX Дельфийских играх.

XХ молодежные Дельфийские игры стартовали в Перми 21 мая и продлятся до 26 мая. Это совокупность конкурсных и фестивальных состязаний талантливых детей и молодежи по 50 номинациям народного, классического и современного искусства. В них принимают участие более 1,8 тысячи ребят из 80 субъектов Российской Федерации.

В Курск коллектив вернется 27 мая. Желающие могут встретить победителей на железнодорожном вокзале в 12:00.

Культура