Танцевальный коллектив из Курска выиграл Дельфийские игры

XХ молодежные Дельфийские игры стартовали в Перми 21 мая и продлятся до 26 мая

Ансамбль танца Курской государственной филармонии «VIP-поколение» завоевал золото в номинации «Хореография» в возрастной категории 10-13 лет на XX Дельфийских играх.

XХ молодежные Дельфийские игры стартовали в Перми 21 мая и продлятся до 26 мая. Это совокупность конкурсных и фестивальных состязаний талантливых детей и молодежи по 50 номинациям народного, классического и современного искусства. В них принимают участие более 1,8 тысячи ребят из 80 субъектов Российской Федерации.

В Курск коллектив вернется 27 мая. Желающие могут встретить победителей на железнодорожном вокзале в 12:00.