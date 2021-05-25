26 мая ожидается переменная облачность, без осадков Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области потеплеет до 27 градусов, сообщили в Гидрометцентре. 26 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 11-13 градусов тепла, днем 25-27 градусов.

На территории региона практически повсеместно установился третий класс пожарной опасности, исключение только Обоянский район – там этот показатель останется на уровне второго.

ГУ МЧС по Курской области просит гостей и жителей региона неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности на природе.

— Не поджигайте сухую траву, не разводите костры в лесах! - обращаются к курянам спасатели.