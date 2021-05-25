В Курске продолжается ямочный ремонт

Дорожники приступят к подготовительным работам на улицах Аэропортовская, Островская и 9-м Суворовском переулке

Курские дорожники продолжают ямочный ремонт. Сегодня рабочие начнут укладывать асфальт на улицах Верхняя Луговая, Новая Казацкая, 50 лет Октября, проспекте Победы, Привокзальной площади.

Также дорожники приступят к подготовительным работам на улицах Аэропортовская, Островская и 9-м Суворовском переулке.

Специалисты планируют начать укладку асфальта на улицах Черняховского (пр-д к детскому саду № 127), 3-м Шоссейном переулке. Также проведут подготовительные работы на улице Сумской.