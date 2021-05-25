В Курской области за сутки коронавирусом заболели 64 человека

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 709 человек
Фото: Из архива "КП"
На утро 25 мая в Курской области всего зарегистрировано 38 070 (+64) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 709 человек, на искусственной вентиляции легких – 48 (2 – инвазивная, 46 – неинвазивная).
На сегодняшний день скончались 793 (+1; мужчина 43 года) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +27
Глушковский +6
г. Железногорск +6
Октябрьский +5
Фатежский +4
Кореневский +2
Курчатовский +2
Горшеченский +1
г. Дмитриев +1
Дмитриевский +1
Касторенский +1
Конышевский +1
Курский +1
г. Льгов +1
Поныровский +1
Солнцевский +1
Черемисиновский +1
г. Щигры +1
Железногорский +1.