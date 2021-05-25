В Курской области за сутки коронавирусом заболели 64 человека

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 709 человек Фото: Из архива "КП"

На утро 25 мая в Курской области всего зарегистрировано 38 070 (+64) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 709 человек, на искусственной вентиляции легких – 48 (2 – инвазивная, 46 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 793 (+1; мужчина 43 года) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +27

Глушковский +6

г. Железногорск +6

Октябрьский +5

Фатежский +4

Кореневский +2

Курчатовский +2

Горшеченский +1

г. Дмитриев +1

Дмитриевский +1

Касторенский +1

Конышевский +1

Курский +1

г. Льгов +1

Поныровский +1

Солнцевский +1

Черемисиновский +1

г. Щигры +1

Железногорский +1.