26 мая в Курске пройдет музыкальный фестиваль

Для педагогов состоится круглый стол Фото: Яна ШЕЛЕСТ

26 мая в 17.00 в большом зале детской школы искусств № 5 им. Дмитрия Шостаковича состоится IV городской открытый фестиваль исполнителей инструментальной и вокальной музыки «Творческое наследие Д.Д. Шостаковича».

В мероприятии примут участие свыше 120 исполнителей: солисты, ансамбли, оркестры ДШИ города и области, а также профессиональные музыканты. Все участники получат дипломы и памятные буклеты, компакт - диски с записями музыки Дмитрия Шостаковича в исполнении известных музыкантов.

Для педагогов состоится круглый стол: «Значение творчества Д. Д. Шостаковича в формировании личности юного музыканта». Фестиваль проходит в рамках проекта «Национальное достояние – будущим поколениям».