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Общество24 мая 2021 18:35

За неделю вертолет санавиации помог семи курянам

В этом году контракт на работу вертолета заключен на 299 летных часов
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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На борту вертолета «Ансат» пациентов сопровождает бригада медиков

На борту вертолета «Ансат» пациентов сопровождает бригада медиков

Фото: Из архива КП.

Санитарная авиация возобновила свою работу 17 мая. За прошедшую неделю на вертолете «Ансат» было совершено семь медицинских эвакуаций. Чаще всего приходилось транспортировать по воздуху пострадавших в ДТП и больных с острым инфарктом миокарда, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Было организовано пять вылетов в районы Курской области, а также два в Москву – в НМИЦ им. Г.И. Турнера и клинику Л. Рошаля.

На борту вертолета «Ансат» пациентов сопровождает бригада медиков, которая прошла обучение во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита». За скорость и безопасность доставки больного отвечают и пилоты воздушного судна.

В 2020 году служба санитарной авиации региона совершила 54 вылета, спасено 55 жизней. В этом году контракт на работу вертолета заключен на 299 летных часов. На эти цели выделено около 60 млн рублей из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Здравоохранение».