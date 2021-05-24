Курский «Авангард» встретится с командой «Салют Белгород»

Сейчас курский клуб находится на 11-й строчке турнирной таблицы Фото: Из архива КП.

25 мая в 18:00 на стадионе «Трудовые резервы» пройдет черноземное дерби: «Авангард» сыграет с командой «Салют Белгород», сообщает администрация региона.

Сейчас курский клуб находится на 11-й строчке турнирной таблицы, соседи-белгородцы занимают 4-е место.

Для курских игроков это будет первая игра под руководством нового тренера: футбольный клуб прекратил трудовые отношения с Игорем Беляевым, команду сейчас возглавляет Михаил Некрасов.