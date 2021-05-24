В Курскую область поступило почти 150 тысяч доз вакцины против ковид

В торговых центрах Курска можно привиться без предварительной записи Фото: Из архива КП.

Всего в Курскую область поступило 147 637 доз вакцины «Спутник V», 1 620 доз – «ЭпиВакКорона», 1 560 доз – «КовиВак». Последними двумя прививают население из групп риска – ветеранов войны, медицинских работников и граждан старше 65 лет, сообщили в администрации региона.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах в Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на улице Хрущева) доступна вакцинация без предварительной записи.