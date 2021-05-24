Каждый десятый курянин завершил вакцинацию от ковид

Получить прививку можно в поликлинике по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 131 222 курянина. Вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 111 641 (с учетом вакцинированных в Медико-санитарной части Курчатова ФМБА России), сообщили в администрации региона.

По данным оперштаба на 8:30 24 мая с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 38 006 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.В том числе за последние сутки - 63. С начала пандемии от коронавируса скончались 792 курянина. В том числе за последние сутки - трое- мужчина 60 лет, женщины 67 и 72 лет.