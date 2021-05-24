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Происшествия24 мая 2021 11:24

В Курске на пожаре спасли человека

ЧП произошло на улице Ухтомского
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Сообщение о пожаре поступило рано утром

Сообщение о пожаре поступило рано утром

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 00:27 24 мая в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о задымлении в здании по улице Ухтомского в Курске, сообщает МЧС региона.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №5 Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии в 00:31 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 00:39, ликвидировано в 00:42.

В результате пожара повреждены вещи на площади 10 квадратных метров. Пожарные спасли человека. Пострадавших нет.

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ЧП