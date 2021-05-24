Из курского "Авангарда" ушел главный тренер

Руководство клуба объявило о прекращении трудовых отношений с главным тренером Фото: Из архива КП.

После череды поражений Игорь Беляев покинул пост главного тренера «Авангарда», сообщает администрация региона.

Руководство клуба «Авангард» на собрании команды объявило о прекращении трудовых отношений с главным тренером Игорем Беляевым и старшим тренером Андреем Блажко.

До окончания сезона исполнять обязанности главного тренера будет Михаил Некрасов, старшего тренера – Денис Гершун.

Оба специалиста выступали за курский клуб. Михаил Некрасов на протяжении нескольких лет был капитаном команды, Денис Гершун - лучший бомбардир «Авангарда» в российской истории. До настоящего времени в качестве тренеров они работали с молодежным составом «Авангарда».