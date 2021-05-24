В центре Курска столкнулись две легковушки

В регионе ежедневно происходят ДТП Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло в час дня 23 мая. 58-летний водитель "Хендай Солярис" ехал по улице Радищева со стороны Московской площади в направлении улицы Гоголя. В районе дома 86 по лице Радищева при повороте направо со второй полосы он не предоставил преимущество автомобилю "Лада Гранта", рассказали в ГИБДД региона.

За рулем "Лады" был 28-летний водитель. В результате произошло столкновение авоо. Оба водители трезвы. Машины получили технические повреждения.