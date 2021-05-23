За сутки пять человек скончались от коронавируса в Курской области

За минувшие сутки в Курской области скончались от коронавируса еще пять человек. Как сообщил региональный оперштаб, умерли мужчины 73 лет и 81 года, а также женщины 59, 64, 71 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Общее количество летальных случаев выросло до 789.

Напомним, прирост зараженных составил 64 человека. Всего в регионе зарегистрировали 37 943 инфицированных. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 716 человек, на ИВЛ – 53 (4 – инвазивная, 49 – неинвазивная).