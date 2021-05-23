В Курской области заразились коронавирусом еще 64 человека

Фото из архива "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба на 23 мая, в Курской области подтвердилось 64 новых случая коронавируса. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 25, Железногорск - восемь, Льгов - семь, Курский, Медвенский и Солнцевский районы - по четыре, Железногорский - три, Обоянь и Суджанский район - по два, Дмитриев, Льговский, Поныровский, Пристенский и Фатеж - по одному.

Всего в регионе зарегистрировали 37 943 зараженных. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 716 человек, на ИВЛ – 53 (4 – инвазивная, 49 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 789 пациентов. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 131 150 человек, вторым компонентом (полностью завершили иммунизацию) – 111 617 (с учетом вакцинированных в Медико-санитарной части Курчатова ФМБА России).