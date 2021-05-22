В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 695 курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 695 человек, на ИВЛ – 50 (6 – инвазивная, 44 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 22 мая с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 37 879 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 65 - за последние сутки.

С начала пандемии от коронавируса скончались 784 курянина. В том числе за последние сутки - три женщины 67, 72, 89 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.