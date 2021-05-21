В Курске запускают кинопроект #ЮнКинPark

В городе стартуют кинопоказы на улице Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центр досуга «Юность» запускает новый городской кинопроект #ЮнКинPark.

Старт проекта - 4 июня в 20.30 в парке "Патриот" на проспекте Победы.

#ЮнКинPark – это летний формат публичных показов для настоящих ценителей кино, которые предпочитают наслаждаться просмотром лучших образцов отечественного кинематографа в приятной компании под открытым небом.

У курян есть возможность выбрать фильм, который откроет этот проект. Голосование проводится в группе центра досуга "Юность" https://vk.com/unostvkurske?w=wall-65157031_7838

Подведение итогов - 23 мая в полночь.