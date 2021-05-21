Заезд в курские лагеря отдыха состоится 29 мая

Приемку лагерей завершат уже 25 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании. Приемка лагерей для отдыха детей завершится к 25 мая, а уже 29 мая состоится заезд первых смен, сообщает администрация региона.

- Летом в регионе будут работать 17 детских загородных лагерей. Большинство из них находится в лесном массиве. Специалисты Противопожарной службы Курской области ежедневно проводят изучение района выезда, а именно прилегающие к лагерям территории, - добавили в Доме Советов.