Когда в курских школах пройдут выпускные?

Ограничения введены в связи с коронавирусом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выпускные вечера в курских школах проведут в течение восьми дней – с 23 по 30 июня, сообщили в администрации региона.

- Это связано с коронавирусными ограничениями. Школам рекомендовано, если позволит погода, провести мероприятия на улице, - пояснили в Доме Советов.

В детских садах разрешено провести утренники, посвященные выпуску детей, сообщает администрация региона.

Состоятся они в конце мая. При этом необходимо будет соблюдать все требования Роспотребнадзора. В частности, мероприятие должно быть организовано для детей из одной группы. Чтобы не создавать в помещениях большого скопления людей, присутствовать может один из родителей.