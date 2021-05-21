Под Курском горел жилой дом

Пожар произошел рано утром Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 05:47 21 мая в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Гочево Беловского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ № 21 Беловского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 05:58 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 06:04, ликвидировано в 06:12, сообщили в МЧС.

В результате пожара повреждена кровля жилого дома, закопчены стены, уничтожено имущество.

Пожар тушили 15 человек, шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.