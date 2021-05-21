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Происшествия21 мая 2021 15:16

Под Курском горел жилой дом

Пожар тушили 15 человек и шесть единиц техники
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел рано утром

Пожар произошел рано утром

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 05:47 21 мая в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Гочево Беловского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ № 21 Беловского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 05:58 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 06:04, ликвидировано в 06:12, сообщили в МЧС.

В результате пожара повреждена кровля жилого дома, закопчены стены, уничтожено имущество.

Пожар тушили 15 человек, шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ЧП