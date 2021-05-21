В Курске перекроют улицу Бойцов 9-й Дивизии

Движение перекроют с 1 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением работ по реконструкции автодороги с 8.00 1 июня до 20.00 21 июля вводится временное ограничение движения автотранспорта на улице Бойцов 9-й Дивизии на участке от пересечения с улицей 50 лет Октября до пересечения с улицей Звездной, сообщили в мэрии Курска.

На это время движение трамваев по маршрутам №№ 2 и 3 будет организовано до площади Дзержинского.

Движение автобусов по маршрутам №№ 79, 275, 288 будет организовано:

- в направлении центра - через проспект Хрущева, улицу Аэродромную со всеми установленными остановками далее по маршруту;

- из центра - по улице Студенческой, проспекту Хрущева со всеми установленными остановками далее по маршруту.