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Общество21 мая 2021 13:22

В торговом центре Курска проведет прием врач-дерматолог

Пройти обследование можно бесплатно
Ольга ДАНИЛОВА
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Доктор будет принимать 22 мая

Доктор будет принимать 22 мая

Фото: Из архива КП.

22 мая в рамках Дня диагностики меланомы в России в торгово-развлекательном центре «МегаГРИНН» будет организована бесплатная консультация врача-дерматолога. Время работы – с 10:00 до 15:00 на третьем этаже центра.

Консультация включит в себя осмотр и обследование с помощью дерматоскопа. Цель акции – раннее выявление онкологических заболеваний кожи, в том числе меланомы.

Пройти осмотр нужно:

при наличии отягощенного наследственного онкологического анамнеза;

если родинка подвергается хронической травматизации;

если происходит быстрое появление новых родинок, резко отличающихся от остальных;

если вы часто загораете;

если на коже есть незаживающее воспаление, трещины или изменение формы родинок.