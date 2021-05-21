В Курске состоялась премьера спектакля о "шестидесятниках"

Газета "Комсомольская правда" - один из атрибутов спектакля о легендарных 60-х Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 мая в креативном пространстве "Веранда" состоялась премьера спектакля "Старая новая реальность" в постановке актрисы и режиссера Марии Нестеровой.

Премьера прошла в креативном пространстве "Веранда" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дуновение ветра перемен тех светлых, добрых, чистых лет. Возрождение жизни и искусства.

Постановка рассказывает о поколении 60-х Фото: Светлана ВОЛКОВА

Именно такую атмосферу авторы постановки хотели передать зрителям. Кому-то навеять воспоминания, а кому-то показать, какое время было прожито нашими родителями, бабушками и дедушками. Так определяет сама режиссер идею создания спектакля.

- Постановка создана в память о моих родителях, которые принадлежат именно этому поколению - "шестидесятников". Это поколение удивительно чистых, добрых и открытых людей, - рассказала режиссер Мария Нестерова.

На сцене - молодые актеры Фото: Светлана ВОЛКОВА

Спектакль удался - молодые актеры с помощью артефактов того времени, музыки и лирики 60-х попытались воссоздать атмосферу 60-х в СССР.

Смотрите также фотогалерею на нашем сайте.