В Курске фестиваль "Джазовая провинция" пройдет 23 и 24 июня

Идейный вдохновитель фестиваля Леонид Винцкевич
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Юбилейный фестиваль «Джазовая провинция-XXV» пройдет с 18 по 30 июня в рамках Года Германии в России 2020/2021, сообщают организаторы.
В Курске концерты будут проходить в КЗ «Свиридовский».
23 июня в 19:00 перед курянами выступят:
- KAIROS TRIO (Германия);
- Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог) – специальный гость;
- ВИНЦКЕВИЧ & NEW ART
- Ксения Коробкова (вокал) – специальный гость;
- ИГОРЬ БРИЛЬ - ТРИО.
24 июня в 19:00 состоится джазовое шоу:
ГЕРШВИН•ГАЛА
при участии ВИНЦКЕВИЧ & NEW ART.
Билеты поступили в продажу в кассы
-СКК, ул. Энгельса, 140Б
Тел.: +7 (4712) 35- 55-53
-МегаГРИНН, ул. Карла Маркса, 68
Тел.: +7 (4712) 307-907
-КЗ Свиридовский), ул. Сонина, д.4
Тел.: +7 (4712) 307-907