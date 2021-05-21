В Курске фестиваль "Джазовая провинция" пройдет 23 и 24 июня

Идейный вдохновитель фестиваля Леонид Винцкевич Фото: Светлана ВОЛКОВА

Юбилейный фестиваль «Джазовая провинция-XXV» пройдет с 18 по 30 июня в рамках Года Германии в России 2020/2021, сообщают организаторы.

В Курске концерты будут проходить в КЗ «Свиридовский».

23 июня в 19:00 перед курянами выступят:

- KAIROS TRIO (Германия);

- Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог) – специальный гость;

- ВИНЦКЕВИЧ & NEW ART

- Ксения Коробкова (вокал) – специальный гость;

- ИГОРЬ БРИЛЬ - ТРИО.

24 июня в 19:00 состоится джазовое шоу:

ГЕРШВИН•ГАЛА

при участии ВИНЦКЕВИЧ & NEW ART.

Билеты поступили в продажу в кассы

-СКК, ул. Энгельса, 140Б

Тел.: +7 (4712) 35- 55-53

-МегаГРИНН, ул. Карла Маркса, 68

Тел.: +7 (4712) 307-907

-КЗ Свиридовский), ул. Сонина, д.4

Тел.: +7 (4712) 307-907