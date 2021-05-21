Улицу Бойцов 9-й дивизии в Курске расширят до четырех полос

В городе постепенно латают дороги
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На улице Бойцов 9-й дивизии в Курске ведется реконструкция автомобильной дороги, сообщили в мэрии города.
Ранее для того, чтобы расширить трассу на участке от улицы Звездной до улицы 50 лет Октября, снесли несколько частных домов.
Реконструкция дороги попала в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность участка — 600 метров.
Сейчас здесь дорожники ведут устройство песчано-подстилающего слоя щебеночного основания и осуществляют перенос коммуникаций.
Дорогу расширят до четырех полос — по две в каждом направлении. Проектом предусмотрено устройство разделительной зоны с островками безопасности на пешеходных переходах.
На пересечении трамвайных путей и проезжей части планируется установить светофор, их также поставят на пересечении с улицами Звездной и 50 лет Октября.