Улицу Бойцов 9-й дивизии в Курске расширят до четырех полос

В городе постепенно латают дороги Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улице Бойцов 9-й дивизии в Курске ведется реконструкция автомобильной дороги, сообщили в мэрии города.

Ранее для того, чтобы расширить трассу на участке от улицы Звездной до улицы 50 лет Октября, снесли несколько частных домов.

Реконструкция дороги попала в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность участка — 600 метров.

Сейчас здесь дорожники ведут устройство песчано-подстилающего слоя щебеночного основания и осуществляют перенос коммуникаций.

Дорогу расширят до четырех полос — по две в каждом направлении. Проектом предусмотрено устройство разделительной зоны с островками безопасности на пешеходных переходах.

На пересечении трамвайных путей и проезжей части планируется установить светофор, их также поставят на пересечении с улицами Звездной и 50 лет Октября.