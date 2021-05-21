Определен состав курской делегации для участия в Петербургском экономическом форуме

От Курской области на форум поедет семь человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

Со 2 по 5 июня в Северной столице будет проходить Петербургский международный экономический форум. В мероприятии примет участие курская делегация во главе с губернатором Романом Старовойтом, сообщили в администрации региона.

В ее состав вошли заместители губернатора Сергей Стародубцев и Александр Чуркин, а также председатель комитета по экономике и развитию Курской области Левон Осипов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов, генеральный директор АУКО «Корпорация развития Курской области» Артур Романенко и пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.

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