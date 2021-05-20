У курян снимают деньги под предлогом перевыпуска банковской карты

Женщина поверила мошенникам Фото: Светлана ВОЛКОВА

За сутки в регионе зарегистрировано четыре сообщения о бесконтактных хищениях. Ущерб составил около семисот тысяч рублей, сообщает УМВД региона.

Одна из потерпевших поверила звонившему, который сообщил о необходимости срочно перевыпустить банковскую карту. 30-летней жительнице Курска мошенники рассказали, что некие преступники получили доступ к деньгам на ее банковской карте. Они попросили женщину зайти в личный кабинет и на громкой связи сообщить им данные из «онлайн-банка». Получив персональные данные карты, под предлогом ее перевыпуска, они перевели 55 тысяч рублей с ее счета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям Курской области проявлять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Никому и никогда не сообщать свои персональные данные и коды из СМС сообщений.