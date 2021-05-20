21 мая в Курске отключат воду

Воды не будет на КЗТЗ и на Северо-Западе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В пятницу, 21 мая, с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды в микрорайон КЗТЗ и на целый ряд улиц Северо-Западного и Юго-Западного жилых районов Курска.

Отключение воды связано с производством неотложных ремонтно-профилактических работ, пояснили в "Водоканале".

Водоснабжение отключат в микрорайоне КЗТЗ и по следующим адресам: улицы 50 лет октября с прилегающими улицами, Дзержинского с прилегающими, Большевиков, Суворовская и Суворовские переулки, Красной Армии, Пионеров с прилегающими улицами (от улиц 50 лет Октября — Энгельса до улиц Советской — Белинского), Бойцов 9 Дивизии, Звездная, Запольная, Студенческая, Орловские, Веспремская, Пучковка, Энгельса, Песковские, Литовская с прилегающими улицами, проезд Сергеева, проспекты Вячеслава Клыкова, Надежды Плевицкой, Дружбы, Энтузиастов (нечетные номера домов) Хрущева (четные номера домов), Майский бульвар (нечетные номера домов), жилые дома индивидуальной застройки по проспекту Дружбы и прилегающим улицам.

Курянам, проживающим по этим адресам, рекомендуют сделать запасы воды на день.

Телефон для справок 70-06-14.