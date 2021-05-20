В Курской области возобновил работу мобильный комплекс станции переливания крови

Мобильный комплекс работает с соблюдением мер безопасности Фото: Из архива КП.

Мобильная станция забора и заготовки крови возобновила работу в Курской области, сообщает региональный комитет здравоохранения. Ранее из-за пандемии выезды были приостановлены.

Станция будет направлять комплекс на промышленные предприятия и в университеты, а также в районы Курской области.

Выездная работа по заготовке крови ведется в соответствии с противоэпидемическими требованиями: проводится тщательная санитарная обработка, комплекс позволяет обеспечить социальную дистанцию между донорами. За смену принимают не более 50 человек, до пандемии эта цифра была вдвое больше.

Ранее комплекс ежегодно совершал более 130 выездов.