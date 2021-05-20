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Победа20 мая 2021 16:10

В Курской области пройдет автопробег по местам воинской славы

Участники побывают на Северном фасе Курской Дуги
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В автопробеге примут участие орловчане и куряне

В автопробеге примут участие орловчане и куряне

Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 мая пройдет автопробег по местам воинской славы Северного фаса Курской Дуги. В мероприятии примут участие преподаватели и студенты вузов Курска и Орла.

Отъезд сотрудников и студентов ЮЗГУ состоится 22 мая в 08:30 от главного корпуса. В 11:00 делегации из Курска и Орла встретятся в поселке Поныри для возложения цветов и посещения музея. Далее участники отправятся к мемориальному комплексу «Тепловские высоты», сообщили организаторы.