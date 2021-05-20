Куряне перевели деньги мошенникам

Полиция просит не доверять неизвестным людям. которые звонят по телефону Фото: Из архива КП.

Пенсионерка из Курска и жителю Льговского района пытались уберечь себя от преступников и перевели деньги мошенникам, сообщает УМВД региона.

Аферисты позвонили им, представлялись сотрудниками банков и сообщили о том, что неизвестные преступники пытаются оформить на курян кредиты и похитить с их счета деньги и для сохранности необходимо перевести их на резервный счет.

Курская пенсионерка перевела мошенникам 44 тысячи рублей, а житель Льгова лишился 130 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили регион, откуда звонили. Ведется поиск преступников, добавили в ведомстве.

Не разглашайте конфиденциальные данные о своих картах, банковских счетах, проверяйте информацию у официальных представителей, не доверяйте подозрительным объявлениям о сомнительном доходе в сети Интернет, предупреждает полиция.