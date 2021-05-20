В Курске построят жилье с помощью инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов

Планируется реализовать проекты до 2025 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область - в пятерке пилотных регионов, где планируют реализовывать президентские инициативы по возведению жилья с помощью инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов, сообщает администрация региона.

- На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации одобрено четыре курских проекта жилищного строительства общей стоимостью 60,4 млрд рублей, - сообщили в администрации региона.

Для реализации первого этапа работы по привлечению инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов определено 117,9 гектар. Планируемые сроки реализации строительства объектов инфраструктуры – 2021-2025 годы.