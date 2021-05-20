Делегация Курской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Представители региона ежегодно принимают участие в деловом форуме Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в начале июня в Санкт-Петербурге. Об этом "КП" сообщили в администрации региона.

- Точный состав делегации, а также площадки, в которых примут участие куряне, сейчас уточняются, - добавил источник.

Главная тема Форума в 2021 году звучит как «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Основная деловая программа ПМЭФ разбита на четыре тематических трека: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты».

Также на полях ПМЭФ состоятся межстрановые диалоги с представителями бизнес-сообществ Африки, Германии, Италии, Катара, Латинской Америки, Северной Америки, Финляндии, Франции, Швеции, Японии и диалог «ЕАЭС – АСЕАН».