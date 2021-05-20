Ремонт трамвайных путей в Курске проведут до конца года

Трамвайные пути в городе находятся в плачевном состоянии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году запланирован ремонт трамвайных путей на отрезке от площади Добролюбова до рынка «Урожайный», сообщили в администрации региона.

- Общая протяженность – 3,1 километра. На участке планируется исправить продольные и поперечные профили пути, заменить поврежденные рельсы и деревянные шпалы на железобетонные, сварить стыки, восстановить дорожное покрытие, - пояснили в Доме Советов.

Сейчас сметная документация проходит государственную экспертизу. Готовится документация для объявления конкурса на определение подрядной организации.