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Происшествия20 мая 2021 14:53

58-летний курянин до смерти избил свою престарелую мать

СК завершил расследование
Яна ШЕЛЕСТ
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Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте

Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины, который до смерти избил свою престарелую мать, сообщили в следственном комитете.

23 февраля 2021 года днем фигурант уголовного дела и его 79-летняя мать в доме, расположенном в поселке Новокасторное Касторенского района, распивали спиртное. Родственники поссорились, мужчина начал избивать мать руками, ногами и деревянной скалкой.

Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.

Криминал