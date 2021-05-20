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Происшествия20 мая 2021 14:31

В Курской области за сутки произошло пять пожаров

Спасатели выезжали по тревоге 12 раз
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас территории области установлен первый класс пожарной опасности

Сейчас территории области установлен первый класс пожарной опасности

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За минувшие сутки в Курской области произошло пять пожаров, сообщили в ГУ МЧС по Курской области. Горели надворная постройка, гараж, автомобиль и мусор. Пожарно-спасательные подразделения 12 раз выезжали по тревоге.

Огонь повредил металлическую пристройку гаража, прицеп и два автомобиля в результате возгорания гаража на улице Республиканской. Предположительная причина пожара - занос постороннего источника огня.

Сейчас территории области установлен первый класс пожарной опасности. Более 200 оперативных групп муниципальных образований контролируют обстановку в области.

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