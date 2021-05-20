В Курске пассажиров возят с нарушениями

Были установлено, что водители нарушают расписание Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Прокуратура города Курска провела выездную проверку исполнения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок. Было установлено, что водители нарушают расписание. Также автобусы выходят на маршруты в неисправном состоянии.

В адрес 18 перевозчиков внесли представления об устранении нарушений. В отношении перевозчиков, водителей и контролера технического состояния автотранспортных средств возбудили 20 дел об административных правонарушениях.