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Общество20 мая 2021 13:42

В Курске пассажиров возят с нарушениями

Автобусы выходят на линию в неисправном состоянии
Яна ШЕЛЕСТ
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Были установлено, что водители нарушают расписание

Были установлено, что водители нарушают расписание

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Прокуратура города Курска провела выездную проверку исполнения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок. Было установлено, что водители нарушают расписание. Также автобусы выходят на маршруты в неисправном состоянии.

В адрес 18 перевозчиков внесли представления об устранении нарушений. В отношении перевозчиков, водителей и контролера технического состояния автотранспортных средств возбудили 20 дел об административных правонарушениях.