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Общество20 мая 2021 13:26

25 мая по Курской области будут выключать газ

Специалисты проведут ремонтные работы
Яна ШЕЛЕСТ
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Пользоваться газовыми приборами в указанный период времени запрещается

Пользоваться газовыми приборами в указанный период времени запрещается

Фото: Из архива "КП"

25 мая с 8 до 20:00 в связи с неотложными ремонтными работами на газопроводе высокого давления несколько населенных пунктов Курской области останутся без газа, сообщили в ГУ МЧС.

Газ отключат потребителям с. Эммануиловка Льговского района, п. им. К.Либкнехта, с. Быки, с. Чапли, д. Благодатное, д. Дружная, д. Комякино, д. Любицкое, д. Иванино, с. Успенка, с. Дичня, д. Полевая Лукашевка Курчатовского района и потребителям 8-9 микрорайонов г. Курчатова.

— Пользоваться газовыми приборами в указанный период времени запрещается! – предупреждают курян спасатели.