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Общество20 мая 2021 12:14

22 мая в Курской области пройдут последние звонки

На них могут присутствовать родители
Яна ШЕЛЕСТ
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Последние звонки в школах пройдут 22 мая в присутствии родителей

Последние звонки в школах пройдут 22 мая в присутствии родителей

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Администрация Курской области вместе с Роспотребнадзором проработала вопрос проведения последних звонков и выпускных вечером в детских садах и школах. Мероприятия пройдут с соблюдением необходимых мер предосторожности:

• строгого соблюдения масочного режим;

• контроля температуры на входе;

• наличия антисептиков.

В детских садах, чтобы не создавать большого скопления людей в помещениях, может присутствовать на выпускных один из родителей.

— Если погода будет хорошая — рекомендуем всем школам провести выпускные на свежем воздухе. Последние звонки в школах пройдут 22 мая в присутствии родителей, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.