22 мая в Курской области пройдут последние звонки

Последние звонки в школах пройдут 22 мая в присутствии родителей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Администрация Курской области вместе с Роспотребнадзором проработала вопрос проведения последних звонков и выпускных вечером в детских садах и школах. Мероприятия пройдут с соблюдением необходимых мер предосторожности:

• строгого соблюдения масочного режим;

• контроля температуры на входе;

• наличия антисептиков.

В детских садах, чтобы не создавать большого скопления людей в помещениях, может присутствовать на выпускных один из родителей.

— Если погода будет хорошая — рекомендуем всем школам провести выпускные на свежем воздухе. Последние звонки в школах пройдут 22 мая в присутствии родителей, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.