Мужчина от ранения в сердце и кровопотери скончался в областной больнице
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В Курской области за убийство мужа осудили многодетную мать, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. 28-летняя женщина, имеющая четырех детей, 27 декабря 2020 года зарезала собственного мужа.
Курянка на почве неприязненных отношений нанесла своему супругу удар ножом в грудь. Мужчина от ранения в сердце и кровопотери скончался в областной больнице.
— Свою вину в совершении убийства подсудимая признала, раскаялась в содеянном, - сообщили в суде.
Суд учел ряд смягчающих обстоятельств - наличие на иждивении курянки четверых малолетних детей и данные о ее личности.
Женщине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.