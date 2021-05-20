Мужчина от ранения в сердце и кровопотери скончался в областной больнице Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области за убийство мужа осудили многодетную мать, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. 28-летняя женщина, имеющая четырех детей, 27 декабря 2020 года зарезала собственного мужа.

Курянка на почве неприязненных отношений нанесла своему супругу удар ножом в грудь. Мужчина от ранения в сердце и кровопотери скончался в областной больнице.

— Свою вину в совершении убийства подсудимая признала, раскаялась в содеянном, - сообщили в суде.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств - наличие на иждивении курянки четверых малолетних детей и данные о ее личности.

Женщине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.