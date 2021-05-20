22 мая в Курске пройдет «Весенний вальс»

Фестиваль-конкурс бальных танцев проходит ежегодно с 2013 года

22 мая в 13.00 в городском культурном центре «Лира» (ул. Менделеева, 59) пройдет межрегиональный фестиваль - конкурс «Весенний вальс» групп «Сеньоры».

В фестивале примут участие ансамбли бального танца и танцевальные пары в возрасте от 35 лет и старше из Курска, Белгорода, Орла, Губкина.

Фестиваль-конкурс бальных танцев проходит ежегодно с 2013 года. Инициатор его проведения - заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин города Курска, балетмейстер Алексей Михайлович Ловчиков.