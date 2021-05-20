За сутки скончались пятеро пожилых курян – четверо мужчин и одна женщина Фото: Из архива "КП"

В Курской области за сутки коронавирусом заболели 64 человека, сообщили в оперштабе. За все время пандемии зарегистрировано 37 754 подтвержденных диагнозов.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями получают лечение 772 человека, на ИВЛ – 51 (10 – инвазивная, 41 – неинвазивная).

За сутки скончались пятеро пожилых курян – четверо мужчин и одна женщина.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +28

Золотухинский +8

г.Железногорск +8

Медвенский +4

Горшеченский +3

г. Рыльск +2

Рыльский +2

г. Щигры +2

Большесолдатский +1

Глушковский +1

Курский +1

Пристенский +1

Солнцевский +1

г. Суджа +1

г. Фатеж +1.