За сутки скончались пятеро пожилых курян – четверо мужчин и одна женщина
Фото: Из архива "КП"
В Курской области за сутки коронавирусом заболели 64 человека, сообщили в оперштабе. За все время пандемии зарегистрировано 37 754 подтвержденных диагнозов.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями получают лечение 772 человека, на ИВЛ – 51 (10 – инвазивная, 41 – неинвазивная).
За сутки скончались пятеро пожилых курян – четверо мужчин и одна женщина.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +28
Золотухинский +8
г.Железногорск +8
Медвенский +4
Горшеченский +3
г. Рыльск +2
Рыльский +2
г. Щигры +2
Большесолдатский +1
Глушковский +1
Курский +1
Пристенский +1
Солнцевский +1
г. Суджа +1
г. Фатеж +1.