За сутки ковид унес жизни пятерых курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 772 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки коронавирус унес жизни пятерых курян, сообщили в оперштабе. От тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончались четверо мужчин – 71, 73, 74 и 81 год, и женщина – 72 года.

На утро 20 мая в Курской области зарегистрировано 37 754 (+64) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 772 человека, на искусственной вентиляции легких – 51 (10 – инвазивная, 41 – неинвазивная).